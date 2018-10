Algérie: Yassine Benzia « J'ai choisi l'Algérie pour rendre fier ma famille »

Il y a 30 ans, le 5 octobre 1988, de violentes émeutes éclataient en Algérie et allaient… Plus »

» J'ai choisi l'équipe Nationale Algérienne pour rendre fière ma famille, la totalité de ma famille vit en Algérie et je voulais leur faire plaisir c'est pourquoi je voulais mettre l'uniforme de l'EN, l'Algérie avait aussi une bonne génération de foot et des jeunes joueurs, je suis fier de mon choix » a t-il dit.

Yassine Benzia fait partie de la liste des 23 convoqués de l'Algérie pour la double confrontation face à la sélection du Bénin le 12 et 16 octobre prochain dans le cadre des 3è et 4è journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Le milieu de terrain Fenerbahçe a dit oui aux Verts avec l'accord de sa famille qui réside pratiquement toute en Algérie

Copyright © 2018 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.