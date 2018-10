Angola: Omnisport - Le sport national gagne de nouvelle infrastructure

Luanda — Les Angolais disposent à partir de ce jeudi d'une infrastructure pour le sport, située dans la zone économique spéciale (ZEE, sigle en portugais) de Luanda / Bengo.

Livré ce matin au ministère de la Jeunesse et des Sports, par l'administration de la ZEE, l'espace dispose d'un terrain de football, de terrains polyvalents, d'un gymnase, d'une piscine, de logements et d'un restaurant.

Dans une brève déclaration à la presse, la ministre de la Jeunesse et des Sports, Ana Paula do Sacramento Neto, a déclaré que le pays avait besoin de nombreuses infrastructures sportives pour contribuer à la massification du sport et à son développement et ces investissements dans le secteur améliorent la situation.

Le président du conseil d'administration de la ZEE, António Henriques da Silva, espère que les équipes nationales puissent trouver dans cet endroit les conditions pour mener à bien leurs activités de préparation.

Plusieurs infrastructures sportives, publiques et privées, ont été ouvertes dans tous les pays, ce qui a contribué au développement du sport angolais.

À titre d'exemple, l'Académie de Primeiro de Agosto, à un stade avancé de construction, le complexe sportifs de Benfica de Luanda et de Interclube, ainsi que les stades construits pour abriter le CAN2010 et des pavillons polyvalents à Luanda, Malange, Benguela et Cabinda.