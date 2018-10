Angola: Six corps de l'accident de Chongoroi-Katengue enterrés à Huíla et à Benguela

Benguela — Six des 18 corps de l'accident survenu mardi sur le tronçon Chongoroi-Katengue (Caimbambo) ont été identifiés par des proches et seront inhumés jeudi dans les provinces de Benguela et de Huila.

La vice-gouverneur de la province de Benguela chargée des questions économiques, politiques et sociales, Deolinda Valiangula, a déclaré lors d'une conférence de presse que deux des six corps identifiés seront enterrés dans la municipalité de Benguela, l'un à Lobito et un autre à Chongoroi.

Deux autres ont déjà été transférés dans la province de Huíla, où ils seront conduits à leur dernière demeure, a-t-elle précisé.

"C'est assez difficile compte tenu de la brutalité de l'accident qui a laissé certains corps méconnaissables", a-t-elle souligné.