Ile Maurice: Amity Global Business School - 44 étudiants obtiennent leur MBA

Étaient également présents à la cérémonie de remise de diplômes : Dr Dhananjay Keskar, le Vice-Chancelier d'Amity Global Business School, le professeur Ashish Gadekar, Dean de la faculté de Management et Partnership Manager d'AGBS et Maggie Anderson, Academic Programme Manager, entre autres.

Kessen Boodhu, l'un des nouveaux diplômés se dit d'ailleurs très satisfait de son parcours. «Ces deux années m'ont beaucoup appris. Je me suis fait de nouveaux amis et ensemble nous avons surmonté les différentes étapes pour enfin décrocher notre diplôme. C'était mon rêve et me voilà avec mon MBA en poche.» Élu meilleur étudiant en humanité et valeurs traditionnelles, le jeune homme a également décroché le Shri Baljit Shastri Award.

