Ile Maurice: Tout-à-l'égout - L'IRP demande de réévaluer les offres

Les travaux de tout-à-l'égout à Pailles prendront probablement du retard. Vendredi dernier, l'Independent Review Panel (IRP) a demandé que tout le processus d'évaluation des propositions financières pour ce projet de la Wastewater Management Authority (WMA), estimé à Rs 1,2 milliards par le gouvernement, soit revu.

Le Central Procurement Board (CPB) avait, le 19 avril dernier, choisi la société Sinohydro Corporation Ltd, pour son offre de Rs 851,5 millions - la plus basse. Les deux autres propositions reçues étaient celles de Sotravic Ltée, à Rs 1,1 milliard, et du consortium BCEG (Beijing Construction Engineering Group)-Gamma, à Rs 1,5 milliard.

Après que Sotravic Ltée a, le 14 août, saisi l'IRP, il a été découvert que lors de l'exercice d'évaluation, les membres du Bid Evaluation Committee (BEC) du CPB, qui ont analysé les offres, ont commis une erreur lors de leur calcul. Dans leur conclusion, le président de l'IRP, Hervé Lassémillante et ses assesseurs, Virjanan Mulloo et Abdool Karrim Namdarkhan, ont écrit : «Il est clair que le BEC a commis une erreur en substituant les chiffres qui se rapportent à Sinohydro au dépens de ceux de Sotravic... » L'erreur a été faite quand il fallait calculer la proposition faite par Sinohydro Corporation Ltd.

Quand celle-ci a été découverte, Me Brian Glover, l'avocat de Sotravic Ltée, a demandé une nouvelle évaluation des propositions, cela après avoir consulté son client. Le WMA n'a pas objecté à la demande, disant laisser à l'IRP le soin d'en décider.

Finalement, les membres de l'IRP ont recommandé un nouvel exercice d'évaluation, avec une nouvelle équipe pour le BEC. L'instance devra également se pencher sur deux points soulevés par Sotravic Ltée lors de l'audience. Celle-ci a maintenu qu'il y a conflit d'intérêt entre deux de ses concurrents et aussi que la cotation de Sinohydro est anormalement basse.

Au sujet du conflit d'intérêt, la compagnie chinoise, BCEG, a créé un consortium avec le groupe Gamma. L'autre soumissionnaire, Sinohydro Corporation Ltd, est aussi une société appartenant au gouvernement chinois. Sotravic est d'opinion que ces deux sociétés chinoises sont en situation de conflit d'intérêt, tel que défini par la clause 5.4 de l'appel d'offres. De plus, le plaignant a estimé que l'offre de Sinohydro Corporation Ltd est anormalement bas, soit 30 % de moins que l'estimation du gouvernement. Ces éléments devront également être pris par le nouveau comité d'évaluation.