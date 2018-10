Ile Maurice: Écriture illisible - Trois médecins écopent d'une amende de Rs 5 000

Agacés, les magistrats ont convoqué les trois médecins. Ces derniers devaient alors expliquer qu'ils étaient débordés, d'où leur écriture illisible. Justification qui n'a toutefois guère impressionné les magistrats. Ils ont souligné que les rapports médicaux ou d'autopsie sont d'importance capitale dans les cas portés devant la justice. Mais encore faut-il que ceux-ci soient lisibles et par les avocats et par les magistrats et juges.

Les trois affaires ont été entendues en Cour la semaine dernière. Or, à chaque fois, le rapport médical des victimes était illisible en raison de l'écriture des trois médecins qui s'étaient occupés d'elles aux hôpitaux de district de Sitapur, Unnao et Gonda, respectivement.

