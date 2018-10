Ile Maurice: Commission Caunhye - Gurib-Fakim a utilisé la présidence pour le lobby du PEI

Après les lettres officielles aux chefs d'État de pays africains, c'est au président de la République portugaise qu'Ameenah Gurib-Fakim a fait appel pour soutenir le Planet Earth Institute (PEI). C'est ce qui ressort de la fin de l'audition de Motichand Seebah, secrétaire à la présidence. De plus, Ameenah Gurib-Fakim aurait fait une demande de sponsors auprès de grandes firmes privées mauriciennes.

«We now ask you to help us bring the PEI to Portugal. There is much to be gained from a partnership of this nature», a expliqué Ameenah Gurib-Fakim à Marcelo Rebelo de Sousa, président de la République portugaise dans une lettre adressée à son bureau en septembre 2016. Dans cette correspondance, elle demande au président portugais d'envisager l'option d'une coopération entre le Portugal et le PEI.

Deuxième lettre d'Ameenah Gurib-Fakim en date du 19 février 2016: une demande de sponsors envoyée à une liste de 15 firmes privées mauriciennes. Parmi celles-ci, la MCB, Air Mauritius, la HSBC ou encore Médine. L'ex-présidente de la République y a fait une demande pour que ces dernières soutiennent les activités du PEI.

Autre sujet abordé lors de l'audition ce jeudi : les demandes pour l'accès au VIP Lounge par le bureau de la présidente pour Álvaro Sobrinho. Il y en a eu 15, entre octobre 2015 et février 2017. Après la septième demande, le bureau du Premier ministre a souligné qu'Álvaro Sobrinho n'avait pas droit à l'accès au VIP Lounge en tant que Chairperson d'une ONG et qu'il devait, au contraire, être présenté comme «special guest» de la présidente de la République.