Tunisie: Le SN, c'est du solide !

Des automatismes...

Commençons par le groupe B, certainement plus fort et plus équilibré que le premier groupe, où le SN a enchaîné avec la seconde victoire consécutive. A priori, la galère des deux dernières saisons, où ce club prestigieux a frôlé la relégation, est terminée. Le SN, après avoir mis le paquet et récupéré ses joueurs qui ont fait les beaux jours d'autres clubs, a pu gagner facilement le derby du Cap Bon devant son voisin l'ASH. Rezig, en chef de file aux côtés de Kénioua, Trabelsi et Béchir Hdidane, et voilà le SN qui va tranquillement reprendre ses sensations de jouer les premiers rôles.

Les automatismes du jeu sont assez solides vu que les joueurs se connaissent parfaitement. L'écart entre le SN et l'ASH était net. Le deuxième fait de cette journée est la large victoire de l'USM à Kairouan devant la JSK. L'équipe de Lahiani, Selimène et Bhouri avait plus de moyens et beaucoup plus de solutions. La JSK, emmenée par ses jeunes Jaouadi et Dhif et par son ex-gloire Kechrid, n'a pu faire grand-chose, surtout à partir du 4e quart-temps. Les Monastiriens doivent se concentrer sur leur duel avec le SN pour la 1ère place.

Du côté de l'ESS, la qualité des jeunes ramenés ne serait pas suffisante pour postuler à la 1ère place. Seuls Toumi, Naddari et Dhifallah ont de l'expérience, alors que les autres essayent de gagner en métier. Les équipiers de Racyle ont gagné face à EZS après avoir tué le match dès la 1ère mi-temps 56-23.

«Après la défaite de Kairouan, il fallait régir et reprendre confiance en nos moyens. J'ai compté sur une équipe rajeunie où il y a quelques cadres qui apportent leur savoir. L'entame du match était très forte pour nous avec beaucoup d'interceptions et de passes contestées, qui nous ont permis de monter au score. Par la suite, j'ai essayé de faire tourner l'effectif.

On attend l'arrivée de joueurs étrangers, mais notre projet sportif ne va pas changer. On est en train de reconstruire une équipe et de jouer pour la qualification au play-off dans un premier temps. Nous évoluons dans un groupe solide, et cela il faut bien le gérer», nous a dit Nidhal Abdelkrim, entraîneur de l'ESS. Le CA et l'ESG ont gagné leur premier match de la saison. Avec ce rythme d'une journée tous les 3 jours, seules les équipes bien renforcées vont tenir le coup. Dans deux journées, les choses seront encore plus claires pour les équipes qui vont se disputer la qualification au play-off.

Résultats

Groupe A

ESRadès-JSMenazeh 82-62

CABizertin-CAfricain 55-70

DSGrombalia-ESGoulettoise 98-91

Groupe B

JSKairouan-USMonastir 60-76

ESSahel-Ezzahra 76-53

ASHammamet-SNabeulien 57-77

Classement

Groupe A

Pts

1) ESR 4

2) JSM 3

-) CA 3

-) ESG 3

-) DSG 3

6) CAB 2

Groupe B

Pts

1) SN 4

2) USM 3

-) JSK 3

-) ESS 3

-) EZS 3

6) ASH 2