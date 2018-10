Tunisie: Démêler le vrai du faux

Une idée salutaire afin de recadrer et d'orienter les lecteurs et les utilisateurs des réseaux sociaux dans le capharnaüm du monde actuel de l'information en ligne engendré par les fake news. Les citoyens tunisiens ne s'informent plus uniquement par l'intermédiaire de la presse institutionnelle, mais via les réseaux sociaux.

Ces derniers ne sont pas soumis à la déontologie journalistique qui impose la vérification des faits. Ils peuvent donc véhiculer impunément de grandes quantités d'intox (informations mensongères). Selon la définition de l'encyclopédie en ligne wikipédia, «les fake news sont des informations délibérément fausses émanant d'un ou plusieurs individus, d'un ou de plusieurs médias, d'un homme d'Etat dans l'exercice de ses fonctions et disposant des moyens que celles-ci lui procurent, ou plus rarement tout un gouvernement».

Les fake news participent à des tentatives de désinformation, que ce soit via les médias traditionnels ou via les médias sociaux, avec l'intention d'induire en erreur dans le but d'obtenir un avantage financier ou politique. Les articles de fake news emploient souvent des titres accrocheurs ou des informations entièrement fabriquées en vue d'augmenter le nombre de lecteurs et de partages en ligne. Comment le lecteur doit-il les démasquer pour démêler le vrai du faux ?

Démasquer les fake news

Un article qui a fait le bad buzz pour avoir été partagé 2 300 fois sur facebook concernant le fait que Tunis serait inondée par les eaux en 2050 a été passé au peigne fin par : «On a vérifié pour vous». La page y décrypte un rapport ancien datant de 2004 et un classement de la Tunisie qui ne figure pas parmi les pays à haut risque d'inondations (classée 103e). Les moyens de vérifier la véracité des faits et la crédibilité de l'information existent. Le lecteur doit filtrer les informations qu'il lit sur les réseaux sociaux et les blogs sans se disperser en faisant un tri méticuleux.