Tunisie: Le personnel qualifié et spécialisé fait défaut

En effet, selon le président-directeur général de la société de la mine de Jbel Jérissa, Mongi Chikhaoui, 70% de la population active du Kef travaillait dans les mines jusqu'à 1960, et les métaux extraits dans les 20 mines, qui remontent toutes, selon lui, à l'époque romaine, étaient le fer, le plomb, le zinc, la barytine et le phosphate.

Méthodes d'exploitation inadaptées

La fermeture des mines de la région a été dictée, toujours selon la même source, par cinq raisons principales; d'abord, par le coût très élevé de l'exploitation minière et la masse salariale très importante, mais aussi par la baisse des cours sur le marché international, l'épuisement des réserves et les méthodes d'exploitation jugées inadaptées.

En dépit de cette situation de crise dans laquelle a été plongé le secteur minier, plusieurs travaux de recherche ont été menés par l'Office des mines, et des partenaires privés et ont touché les activités de la gîtologie, la géochimie stratégique, semi-stratégique et tactique et l'inventaire géophysique.

Il a fallu, cependant, des études cartographiques détaillées, des études géophysiques et des sondages sur 25 km pour la découverte de la nouvelle mine de Bougrine au sud du Kef, dont les réserves s'élevaient à l'époque à 12 millions de tonnes avec une teneur de 12% Aujourd'hui, il a été transformé en usine de traitement des minéraux (Sotramine) établie par un promoteur privé tunisien, Taoufik Mansouri, le seul dans le pays qui a osé investir dans le secteur minier.

Recours à des formateurs étrangers

Selon lui, le secteur minier est dispensateur de bienfaits pour l'économie nationale, mais il souffre d'un manque cruel en personnel qualifié et spécialisé, notamment au niveau de l'extraction et l'exploitation des mines nouvelles, ce qui l'a poussé à recourir à des spécialistes étrangers pour former le personnel dans opérant de la mine de Kbouch, au Kef-Est.

La Sotramine a déjà produit, cette année, près de 3.000 tonnes de minerai de plomb et de zinc qui ont été exportés vers les deux marchés français et hollandais, et projette d'atteindre les 5.000 tonnes d'ici la fin de l'année. Mais elle devrait atteindre sa vitesse de croisière en 2020 avec une production annuelle de 33 mille tonnes par année, répartis entre zinc (25 mille tonnes) et plomb (8.000 tonnes), le tout à exporter vers le marché européen.

Le montage de cette usine a créé une dynamique socioéconomique importante dans la région d'autant que de nouveaux postes d'emploi seront pourvus au fur et à mesure de l'accroissement de la production et de l'extension des activités de l'usine

Autant dire que le secteur minier a, encore, de beaux jours devant lui dans la région du Kef, mais cela requiert d'abord la multiplication par l'Etat et, par l'Office des mines, des recherches minières dans la région et dans toute la région du nord-ouest où le potentiel minier serait, toujours, selon plusieurs experts, encore conséquent et prometteur à bien des égards