Congo-Kinshasa: Plus de 3 mille congolais expulsés de l'Angola retournent en RDC.

De retour au bercail, ces populations déjà affaiblies manquent de tout et ne savent à quel saint se vouer. Car, ayant déjà perdu leurs champs, maisons et bétails dans les affrontements susévoqués et dépourvues lors de leur retour.

De surcroit, certains témoignages parvenus à la Rédaction LePotentielOnline font état de tracasseries, fouilles honteuses et extortions perpétrées par les services congolais de sécurité et de migration commis à ce poste frontalier.

D'après la Radio nationale d'angola, depuis dimanche dernier plus de 3000 personnes ont traversé la frontière via le poste frotalier de Chissanda/kamako. Alors que les Forces de securité angolaises continuent de traquer les creseurs artisanaux qui se cachent en brousse.

Depuis le week and dernier, un mouvement massif des populations est observé à la frontoère entre l'Angola et la République démocratique du Congo (RDC).

