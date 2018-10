Gabon: KOULA-MOUTOU - Arthur Ikabanga à la conquête des électeurs de Mayang

« Le 06 octobre prochain, il vous appartiendra d'apprécier. Il vous reviendra de dire non à la mort… Plus »

Le compte à rebours va vite. Plus que quelques heures et la vérité des urnes dira qui de tel ou de telle formation politique l'a emporté aux législatives ou aux locales. Le 06 0ctobre est attendu pour nous le dire.

Investi par la coalition l'Union nationale (UN) et le Rassemblement Héritage et Modernité(RHM), Arthur Ikabanga reste persuadé à faire tomber les candidats désignés par le parti au pouvoir. Comme bien d'autres candidats en lice aux législatives comme aux locales, le candidat de la coalition croit en ses chances. Il convie les électeurs à sanctionner ceux qu'il appelle « vendeurs d'illusions ». Il faut absolument, selon lui, changer la classe politique.

« Je suis fatiguée. J'ai prêt de 67 ans, mère de plusieurs enfants et petits-enfants. Nous en avons assez avec des promesses qui ne tiennent pas la route. Ces gens-là sont venus ici plusieurs fois nous promettre monts et merveilles. Nous sommes indignés. Nos enfants sont au chômage. Je crois qu'il est temps de changer quand même de têtes. A mon âge, je n'ai plus rien à craindre » dit une sexagénaire indignée.

Tout de bleu vêtu, Arthur Ikabanga a échangé avec les habitants du quartier Mayang. Un quartier de Koula-Moutou situé dans le premier arrondissement de la commune, où le candidat a écouté les préoccupations des uns et des autres. La parole était libérée. Chacun pouvait la prendre à condition d'en faire la demande dans le respect et la discipline.

La détermination est son cheval de batail. Arthur Ikabanga, candidat investi par la coalition l'Union nationale (UN) et le Rassemblement Héritage et Modernité(RHM) était causerie politique au quartier Mayang dans le premier arrondissement de la commune de Koula-Moutou. Objectif, conquérir l'électorat.

Copyright © 2018 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.