Tunisie: Les futurs ingénieurs ont affûté leurs armes !

Les étudiants diplômés et leurs invités ont pu rencontrer des représentants officiels et des responsables du gouvernement algérien et d'autres décideurs venus de toute l'Afrique et d'Europe, dont la Professeure Sarah Anyang Agbor, le Commissaire de l'Union africaine pour les ressources humaines, la science et la technologie, M. Ali Benyaiche, le Gouverneur de la wilaya de Tlemcen et Ulrike Knotz, l'ambassadeur d'Allemagne en Algérie.

Recherches orientées

Les étudiants diplômés de cette année formeront la prochaine génération d'ingénieurs et de décideurs politiques qui s'attaqueront aux problèmes cruciaux du développement durable de l'Afrique. Les diplômés du Pauwes ont non seulement terminé avec succès leurs cours, mais aussi effectué des recherches orientées vers la pratique pour leurs thèses de master qui abordent les problématiques en matière d'eau, d'énergie et de changements climatiques auxquelles doivent faire face l'Afrique à l'instar du reste du monde.

Par ailleurs, ils ont terminé des stages internationaux dans les secteurs privé et public dans des instituts de recherche renommés en Afrique et dans d'autres régions, bénéficiant ainsi d'une perspective transcontinentale de ces mêmes problématiques. Durant la cérémonie de remise des diplômes, la Professeure Sarah Anyang Agbor a déclaré : «Je tiens à vous féliciter pour vos efforts et pour votre défense des valeurs fondamentales de notre continent. Je vous souhaite un franc succès dans vos entreprises futures. En tant que mère, permettez-moi de vous conseiller de toujours vous rappeler que, dans la vie, l'apprentissage est une affaire du quotidien. L'obtention d'un diplôme est un processus qui dure jusqu'au dernier jour de votre vie. Efforcez-vous donc de toujours garder cela à l'esprit, dans chaque décision que vous prenez et chaque activité que vous effectuez. Je suis fière de vous, nous sommes fiers de vous, l'Afrique est fière de vous!».

Un environnement d'apprentissage

L'ensemble des diplômés a atteint l'un des principaux objectifs de l'Université panafricaine (UPA) et du Pauwes, qui consiste à favoriser un environnement d'apprentissage africain composé d'étudiants les plus qualifiés et les plus motivés, tout en revitalisant et encourageant la qualité de l'enseignement supérieur en Afrique.

La promotion 2018 compte des étudiants venus de vingt États membres de l'Union africaine, toutes les régions du continent africain étant représentées. Cette plateforme variée et composée d'étudiants a eu l'occasion d'étudier avec un corps enseignant international réputé, dont les membres proviennent de quatre continents.

Soutenu par l'Université de Tlemcen et par l'Allemagne, principal partenaire thématique, le Professeur Abdellatif Zerga, Directeur du Pauwes, se dit confiant : «Les étudiants de la promotion 2018 sont bien positionnés pour devenir des acteurs du changement dans l'administration publique, l'élaboration des politiques, la recherche, la technologie, les entreprises privées et la société civile. La brochure de la promotion 2018 du Pauwes présente les diplômés de cette année.

Le Pauwes vient, par ailleurs, d'accueillir la nouvelle promotion (composée d'étudiants venus de 29 pays d'Afrique). Grâce à un certain nombre de mesures spécifiques, la parité des sexes pourrait être atteinte, ce qui est un énorme accomplissement pour cette nouvelle promotion.