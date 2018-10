Tunisie: Lorsque les positions durcissent...

Se voulant un grand rendez-vous de la musique et des musiciens, la 5ème édition des Journées… Plus »

Il va bien falloir arrêter tout cela, sous peine d'encourir de graves problèmes au sport tunisien. Il est temps de faire éclater cette bulle des dérives médiatiques, des accusations sur fond de fuite en avant. Sportivement parlant, ça ne peut plus tenir. Plus que jamais, on aurait besoin aujourd'hui d'un climat de sérénité pour communiquer ses certitudes et pas un refus viscéral qui fait tout le confort des opinions publiques.

Lorsque les positions durcissent, c'est le sport et la jeunesse tunisienne qui en prennent un coup. La familiarité, les intimités et les négociations paisibles sont rangées dans les placards. La situation dans laquelle se trouve le sport tunisien montre que les responsables d'aujourd'hui préfèrent prendre la tangente. Des responsables parachutés, qui débarquent dans le sport accidentellement

Mais cela ne saurait cacher les grincements de dents tant qu'une réconciliation effective n'a pas eu lieu au sein de la famille sportive. Nous pensions que le sport est différent, qu'il nous propose ce qu'on lui demande et ce qu'il est capable de nous rendre. Il est fort à parier qu'il est entré dans une phase très compliquée dont l'issue est incertaine et surtout difficile à cerner.

