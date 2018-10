Tunisie: Un nouveau virage à négocier

En effet, arrivés mercredi matin vers le coup de 8h00, le coach «sang et or» a laissé ses joueurs se reposer dans la journée. Il leur a donné rendez-vous le soir même au Parc B pour une séance d'entraînement en nocturne. Les joueurs qui ont disputé le match la veille se sont contentés d'une séance de décrassage. Le reste du groupe s'est entraîné normalement.

En prévision du classico de ce dimanche, le staff technique a programmé une seule séance par jour, dont la dernière aura lieu demain avant de prendre la direction de Sfax.

Axe central : qui pour épauler Dhaouadi ?

Tout laisse croire que l'axe central connaîtra un changement après-demain, non pas par obligation, mais pour préparer le terrain en prévision du match retour contre Primeiro de Agosto, le 23 du mois courant à Radès.

Tout le monde le sait, Khalil Chammam s'est fait expulser à Luanda pour somme d'avertissements. Le capitaine « sang et or » a perdu son calme contrairement à son habitude et l'a payé cher.

Pourvu que cet incident ne se reproduise plus, car il est du devoir d'un capitaine d'équipe d'encadrer ses camarades, les aider à faire montre de sang-froid et non pas le contraire.

Khalil Chammam a failli à son devoir de capitaine d'équipe. C'est un fait, mais il ne faut pas le pénaliser pour autant. Toutefois, s'il devrait être mis sur le banc des remplaçants ce dimanche à Sfax, ce n'est pas pour le punir de son geste à Luanda, mais pour choisir qui de Mohamed Amine Meskini ou d'Aymen Mahmoud épaulera Chamsseddine Dhaouadi en prévision du match retour face aux Angolais de Primeiro de Agosto.

A Khaled Ben Yahia de trancher, même s'il vaut mieux préparer Mohamed Amine Meskini et Aymen Mahmoud afin de parer à toute éventualité.

L'explication d'après-demain à Sfax est un autre virage que les «Sang et Or» doivent négocier. Ce n'est pas le dernier virage, certes, mais il est impératif de réussir le déplacement de Sfax pour éviter de perdre davantage de points en championnat national après le nul concédé à Radès lors de la dernière sortie devant le Stade Tunisien.

Ramener une victoire de Sfax permettrait de reprendre du poil de la bête afin de négocier la manche retour des demi-finales de la C1 africaine sous les meilleurs auspices.

Rien ne vaut une victoire pour booster le moral quelque peu entaché par le but encaissé à Luanda. Les «Sang et Or» étaient en mesure de tenir en échec leur hôte angolais. Il fallait se montrer vigilant en défense et ne jamais baisser la garde. Une défaillance au comblement de laquelle Khaled Ben Yahia doit travailler.