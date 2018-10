Tunisie: Ben Romdhane quitte le navire!...

Se voulant un grand rendez-vous de la musique et des musiciens, la 5ème édition des Journées… Plus »

Pour sa part, Ben Romdhane a confirmé la nouvelle et a bien voulu s'expliquer sur nos colonnes : «Je suis l'enfant du club, et c'est de mon devoir de répondre présent en cas de besoin. J'ai travaillé malgré des conditions difficiles pour assurer l'équilibre de l'équipe. J'espère avoir accompli ma mission. J'ai rencontré plusieurs difficultés qui ont amputé la marche du club. J'ai eu une proposition de l'équipe saoudienne Al Najrane et j'ai accepté l'offre. Je n'ai pas voulu informer les dirigeants parce que j'ai voulu préserver la concentration du groupe en prévision de notre prochaine rencontre. Je ne serai pas ingrat et j'ai choisi de faire don de mes arriérés à la Chabiba. Je pense que les jeunes de la JSK seront capables d'assurer avec le prochain staff technique».

