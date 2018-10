Tunisie: Pas de solutions pérennes en vue

Se voulant un grand rendez-vous de la musique et des musiciens, la 5ème édition des Journées… Plus »

C'est la plus grave crise que connaît le pays parce qu'elle est issue de l'inquiétante réduction du cheptel, nous fait savoir Mnaouar Sghaïer, directeur chargé de la production animale à l'Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche (Utap). On a perdu plus de 20 mille têtes de bétail à cause de la contrebande, ce qui a provoqué une baisse de 15% au niveau de la production, a-t-il ajouté.

Aujourd'hui, les industriels campent sur leur position et appellent les autorités à libéraliser les prix de vente du lait et réduire les taxes sur la production.

Les représentants de la Chambre syndicale nationale des industriels du lait relevant de l'Utica pointent du doigt les problèmes financiers qui touchent tous les acteurs de la chaîne de production et le refus de l'Etat de réajuster le prix de vente du lait, la réduction du cheptel pour cause de non-rentabilité, sans compter la contrebande de bétail.

Sur les étalages des grandes surfaces commerciales, on ne retrouve que des produits laitiers dérivés qui ne serviront à rien et même dans les rares cas où le lait demi-écrémé refait surface comme par enchantement, le client n'a droit qu'à deux paquets.

Les files d'attente observées quasiment chaque matin devant les grandes surfaces témoignent d'une situation de crise au moment où l'Etat a promis l'importation de plus de dix millions de litres de lait. Mais ce qui fait plus de mal, ce sont ces transporteurs de lait qu'on voit s'arrêter devant les boutiques des vendeurs de fruits secs pour leur livrer des sticks de lait demi-écrémé qui seront vendus au détail aux citoyens à des prix exorbitants.

