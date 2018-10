Tunisie: Attention aux spams indésirables !

Se voulant un grand rendez-vous de la musique et des musiciens, la 5ème édition des Journées… Plus »

Certainement que le courriel spam est très désagréable quand il inonde la boîte mail. Pour limiter ce phénomène, qui peut être dangereux dans certains cas, dans la mesure où il permet de voler les données personnelles de la victime en question, ou même endommager son compte par un virus, il est primordial d'appliquer ces quelques conseils : ne donner votre adresse email qu'à des personnes réelles et ne jamais l'utiliser dans des groupes de discussion, forums... Sinon, il faut tout simplement les ignorer et faire le nettoyage de sa boîte régulièrement en les supprimant en bloc.

Selon le site web « Wikipédia », le spam est une marque de jambon épicé (Spiced Ham) créé par un certain « Hormel Foods » en 1937. Cette viande a été utilisée par les soldats durant la Seconde Guerre mondiale. Cette association du terme spam et indésirable vient quelques années après, quand cela a été utilisé dans un sketch comique pour désigner ce fameux jambon en boîte. Toujours selon le site, le début d'Internet a coïncidé plus ou moins avec la diffusion du sketch « spam » très populaire. Il est à préciser également que le verbe « spammer » est souvent utilisé dans le langage familier pour qualifier l'action d'envoyer des messages indésirables et le mot « spammeur » désigne celui qui envoie ces messages.

Pour quelles raisons reçoit-on ces courriels ? Et quels sont les objectifs de leurs destinateurs ? Quels sont les moyens efficaces pour protéger sa boîte e-mail de ces courriels indésirables ? On note tout d'abord que le spam ou spamming est envoyé principalement pour deux raisons : la première serait à des fins publicitaires, la seconde pour arnaquer les propriétaires de comptes mail.

Presque personne n'a été épargné de ce phénomène ! Ce courriel indésirable (qui arrive dans les spam) encombre votre boîte mail et devient gênant parfois, car il faut faire le suivi et nettoyer sa boîte afin de ne pas la saturer.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.