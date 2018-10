Tunisie: Au rythme des découvertes

La Société tunisienne d'arthroscopie et de médecine du sport (TSAAS) sera en conclave à Hammamet à partir de demain et pour deux jours (6-7 octobre) à l'occasion de son 7e congrès qui aura lieu en partenariat avec la Société francophone d'arthroscopie et la Société marocaine d'arthroscopie.

Ils seront 350 congressistes à prendre part à ce rassemblement, parmi lesquels d'éminents spécialistes tunisiens, algériens, marocains et français.

Les médecins des grands clubs tunisiens avec à leur tête le pionnier de cette médecine, Professeur Moncef Ben Abid, seront présents. Le programme alléchant concocté par les organisateurs aura pour thèmes les traumatismes sportifs de l'épaule, le ligament croisé antérieur et les libérations endoscopiques des nerfs du membre supérieur.

Les participants découvriront à l'occasion les équipements ultramodernes pour diagnostiquer et traiter les blessures et les lésions ; et cela à travers une présentation à laquelle participeront 30 exposants.

La clôture sera marquée par un workshop pratique sur la suture des lésions du ménisque.

Il est à rappeler que la Tunisie connaît une avancée remarquable dans le continent et qui a permis de voir beaucoup de joueurs africains faire le déplacement pour se faire opérer par des médecins tunisiens...