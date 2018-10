Tunisie: Une opportunité à saisir... très vite

Pour cette année, neuf artistes visuels résidents à Barcelone, à Tunis et à Alger seront sélectionnés pour une résidence de deux mois afin de «développer des projets artistiques personnels dans une ambiance de travail en équipe».

Dans chaque ville, un Tunisien, un Algérien et un Espagnol auront l'opportunité de réaliser leurs recherches et expérimentations plastiques en continuité avec leurs parcours et démarches artistiques ou pas. Au terme de chaque résidence, les œuvres des artistes résidents seront exposées dans la ville en question. Une exposition collective (des neuf projets) couronnera le tout et sera organisée cette fois, d'après nos informations, à Tunis.

Pendant chaque résidence (décembre 2018- janvier 2019 pour Barcelone ; mai-juin 2019 pour Tunis et septembre-octobre 2019 pour Alger), l'antenne locale de Jiser Reflexions Mediterrànies offrira l'hébergement aux artistes, leur facilitera la logistique et les fera profiter de son infrastructure (ateliers, matériel,... ). Ce sera au Hangar (Barcelone), au Centre des arts vivants à Radès (Tunis) et au Box24 (Alger).

Ces Résidences de création BCN>TNS>ALG 2018-2019 constituent d'excellentes opportunités pour les artistes pour enrichir leurs expériences artistiques respectives, donnent des possibilités d'échanges enrichissants et offrent un tremplin pour une carrière, pourquoi pas à l'échelle internationale !

Le deadline pour présenter les candidatures est fixé au 10 octobre 2018 à minuit.

Pour d'amples informations, consultez le site web : https://www.jiser.org/fr/project/convocatoria-2018-2019/