Burkina Faso: France - L'avocat de François Compaoré attaque la justice burkinabè

Il s'agit donc d'un faux en écriture publique, estime l'ex-bâtonnier de Paris, mais il n'entend pas en rester là : « C'est criminel. Le juge d'instruction burkinabè risque la cour d'assises, ici à Paris, puisque, bien évidemment, je déposerai plainte. » Et c'est en France que Me Sur envisage de porter plainte, après le rendu du délibéré.

Les affirmations de Me Sur sont lourdes. L'avocat de François Compaoré a accusé nommément le doyen des juges d'instruction burkinabè d'avoir falsifié un procès-verbal d'audition avant de le livrer à la justice française : « Par exemple, tel témoin qui dit : j'ai vu des hommes masqués. Et le juge rajoute dans son PV de synthèse : ils étaient masqués est ils avaient des armes. »

