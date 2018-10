Gambie: Moussa Faki Mahamat reçu au State House de Banjul par le Président Barrow

Le Chef de l'État gambien, Barrow, s'est réjoui de cette visite du Président Moussa Faki qui l'honore avec son peuple. Le locataire du State House est assuré de la solidarité et du soutien de la Commission de l'Union africaine qui vient s'enquérir des défis de gouvernance et de sécurité du pays, au lendemain de l'instauration d'un régime démocratique, au terme d'une élection présidentielle. Les entretiens entre le Chef de l'État gambien, Adama Barrow et le Président de la Commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, assisté de son Conseiller Mohamed El Hacen Lebatt se sont déroulés dans une parfaite convivialité. Après l'étape de Banjul, Moussa Faki se rendra en Guinée Bissau pour constater l'état d'avancement du processus électoral en cours.

D'un pays à l'autre. Son engagement ferme de donner un sens et un contenu à l'Agenda 2063 se réalise. Après Dakar où il a participé à un Forum international qui interpelle les pays africains à mieux s'outiller pour faire face aux défis de sécurité alimentaire et de santé publique, Moussa Faki s'est rendu en Gambie. Le Président Adama Barrow l'a reçu avec les honneurs, ce jeudi en audience au State House de Banjul, en compagnie de son Conseiller Spécial, l'éminent Professeur mauritanien, Mohamed El Hacen Lebatt.

