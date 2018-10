Maroc: Le Raja met un pied en finale de la Coupe de la CAF

Le Conseil de sécurité a renouvelé mercredi pour un an l'autorisation pour les membres de l'ONU… Plus »

Dans son compte Twitter, Harit a fait savoir que sa non convocation a été d'un commun accord avec le sélectionneur Hervé Renard, et ce en raison d'une blessure qu'il avait contractée avec son club de Schalke 04.

L'international marocain Amin Harit a tenu à faire la part des choses en ce qui concerne sa non convocation en équipe nationale pour la double confrontation Maroc-Iles Comores comptant pour les 3ème et 4ème journées (13 et 16 octobre) des éliminatoires de la CAN 2019 au Cameroun.

A signaler que la virée du Raja du côté du Nigeria n'a pas été de tout repos et la délégation rajaouie a eu de nombreux pépins dont le tout dernier est à cataloguer dans la catégorie des insolites de mauvais goût. Une fois le match terminé, les joueurs ont été privés d'eau dans les vestiaires et ont été contraints d'user des bouteilles d'eau minérale pour prendre leur douche.

Mais bien avant, il y aura la demi-finale retour prévue le 24 courant à partir de 20 heures au Complexe Mohammed V à Casablanca et qui sera sifflée par l'arbitre gabonais Eric Arnaud Otogo Castane, secondé par son compatriote Moussounda Montel et le Tchadien Issa Yaya.

Le temps restant, les Casablancais n'ont pas lâché le morceau mais ont cherché avant tout à assurer ce résultat qui leur permet de mettre d'ores et déjà un pied en finale de la C2, épreuve dont ils sont les détenteurs du dernier trophée sous son ancienne formule en 2003, et ce avant la fusion de la Coupe de la CAF avec celle des vainqueurs de Coupe.

Abordant la partie du bon pied, les coéquipiers de Zakaria Hadraf, meilleur Rajaoui du match, se sont créé de multiples occasions manquées parfois lamentablement. Et il a fallu attendre l'entame de la seconde période pour qu'Abdelilah Hafidi, fraîchement convoqué par Hervé Renard en équipe nationale, débloque la situation en inscrivant l'unique but de la partie, sachant que l'adversaire a obtenu un penalty qu'il a raté.

