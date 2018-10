Maroc: Le monde des affaires veut s'adapter aux instabilités de l'économie mondiale

La première Université d'été de la CGEM prend date à Casablanca

Ainsi que l'avait promis la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), la première édition de son Université d'été organisée les 28 et 29 septembre dernier sur le campus de l'ISCAE à Casablanca, a constitué un moment fort pour le monde de l'entreprise marquant d'une pierre blanche la rentrée du monde des affaires.

Inscrit dans une perspective annuelle, ce nouveau rendez-vous a tenu son pari en réunissant autour d'un thème invitant au défi, « Une entreprise forte, un Maroc gagnant », des intervenants de renom à l'instar des anciens premiers ministres Dominique de Villepin (France), Nika Gilauri (Géorgie) et Moussa Mara (Mali).

Deux jours durant, des chefs d'entreprise ont échangé avec les décideurs publics, des universitaires ainsi que de nombreux experts et chercheurs nationaux et internationaux reconnus qui se sont succédé sur l'estrade du campus de l'ISCAE livrant réflexion, analyses et regards sur des thématiques en lien avec l'entreprise.

Mais pas que, puisque cet espace d'intenses et riches échanges s'est aussi intéressé au capital humain, à l'évolution technologique, au nouveau rapport au travail, à l'internationalisation ou encore à la responsabilité sociétale dont on a beaucoup parlé ces derniers temps.

L'Université d'été de la CGEM a braqué également ses projecteurs sur les enjeux économiques et sociaux auquel le Maroc devait faire face pour formuler les solutions les plus adéquates du moment. Elle a permis, en outre, de sonder les intervenants sur les pistes que les entreprises devront bâtir pour s'adapter aux instabilités de l'économie mondiale et tirer profit des nouvelles opportunités qu'elle offre.

Par ailleurs, au cours de leurs échanges, les participants ont aussi décliné le chemin à suivre pour mobiliser les forces et offrir des « perspectives économiques fortes» au profit d'un Maroc que la confédération veut gagnant.

C'est dire que « par les temps qui courent, compte tenu des bouleversements que traverse le monde, avoir un espace d'échanges et de partage comme celui-ci pour l'entreprise marocaine est une nécessité. D'autant plus que tout le monde se pose les mêmes questions. Les opérateurs ont besoin d'un tel cadre qui les aide à mieux comprendre les changements que vit le monde et les évolutions qu'il connaît de sorte à orienter leurs prévisions », a d'emblée souligné le président de la CGEM, Salaheddine Mezouar lors de la séance inaugurale de cette première.

Le monde est dans l'incertitude. Ce qui, a-t-il estimé, « nous interpelle aujourd'hui en tant que chefs d'entreprise, citoyens, décideurs politiques, partenaires sociaux, responsables territoriaux, mais également en tant que partenaires internationaux. »

Pour le patron de la puissante organisation patronale, il ne fait aucun doute que le secteur privé marocain a grandi, qu'il s'est diversifié et qu'il « joue un rôle fondamental dans l'accompagnement de la croissance, de l'emploi et des réponses aux problématiques sociales ou éducatives ».

Compte tenu de sa maturité, «ce secteur a besoin aussi de s'affirmer», a indiqué Salaheddine Mezouar. Et d'ajouter que si «nous sommes déjà dans l'avenir, on ne s'en rend même pas compte du fait qu'on n'a pas la capacité d'apporter des réponses adéquates avec des méthodes, des schémas et des interrogations du passé pour réadapter tout cela », affirmant que telle est l'ambition de la CGEM à travers cette première édition de son Université d'été.

S'il est apparu que tout semble bien aller pour le moment, l'ancien Premier ministre français Dominique de Villepin pense qu'il vaut mieux se préparer à la suite d'autant plus qu'« il n'est pas sûr qu'il y ait que de bonnes nouvelles devant nous dans ce monde interdépendant, changeant et confronté à des crises ».

A l'entendre, le contexte dans lequel nous avançons a profondément évolué et que nous sommes dans un temps d'effondrement des grands repères qui avaient organisé le monde après la Deuxième Guerre mondiale.

« Ce temps d'effondrement nous conduit soit à un pessimiste qui ne serait pas de bon aloi, soit à voir la réalité du monde d'aujourd'hui. Car, ce qui se cache dernière cet effondrement des repères du monde, c'est une transition, un changement dans l'organisation du monde et de la puissance chinoise. C'est une rebipolarisation ».

A propos des crises, le conseiller spécial en chef du Premier ministre et directeur général du Bureau de prospection économique du Sénégal, Boubarack Lo, craint que la prochaine crise soit le fait des politiques.

Répondant à une question sur les risques à venir, ce dernier a affirmé que le politique déclenchera la prochaine crise, citant des éléments précurseurs: les comportements, la tentation de protectionnisme ou encore la guerre commerciale. « A mon avis, nous avons là des éléments très précis qui vont annoncer une grande crise si on n'y prend pas garde », a-t-il dit.

Pour Jean François Copé, ce n'est pas tant la question des menaces que celle des défis qui dérange. Pour le maire de Meaux et ancien ministre français du Budget, « ce qui est capital, c'est qu'il y a une transformation majeure en cours, qui est celle de l'intelligence artificielle, du Blockchain et du Big Data, qui conduit à des opportunités considérables et nécessitent de nouvelles initiatives et de nouvelles organisations".

Adapter l'économie nationale aux mutations du monde et favoriser le développement humain. Deux orientations qui conviennent au chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani. Mais pour ce dernier, le contexte impose aussi que les secteurs public et privé travaillent ensemble dans le cadre d'un véritable partenariat afin de soutenir une croissance forte à même d'élever le pays et résoudre un tant soi peu l'épineuse question du chômage des jeunes.

Des jeunes notamment entrepreneurs qui auraient toute l'attention de la CGEM, selon son président assurant qu'ils constituent «l'un des axes majeurs du mandat qui est le nôtre. A travers cette Université d'été et des différentes initiatives que nous allons prendre en faveur des jeunes entrepreneurs, des start-up et de l'écosystème, on va contribuer à créer, faire en sorte que ce formidable vivier dont on dispose puisse s'exprimer et véritablement trouver sa place dans cette dynamique ».

« Le monde change ! Et nous », « L'Etat de l'Etat : nouveau monde, nouveau rôle ? » et « L'entreprise, au-delà de la rentabilité », « Muscler son entreprise, un exercice au quotidien », « Entreprise et consommateur : recours au VAR ! ». Tels sont quelques-unes des pertinentes thématiques qui ont rythmé les échanges lors de cette première université qui aura permis au final à une assistance nombreuse dont des étudiants de comprendre l'évolution du monde et celui des affaires.

Soulignons enfin que la prochaine édition de l'Université d'été de la CGEM se tiendra en été et pas en automne et qu'elle sera orientée sur les nouveaux enjeux.