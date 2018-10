Maroc: Une nouvelle distinction de l'EMSI au Salon international des inventions

Un butin éloquent : Cinq médailles et deux prix spéciaux

L'EMSI, Ecole marocaine des sciences de l'ingénieur, qui ne cesse de prouver son fort intérêt pour la recherche, le développement et l'innovation à travers l'instauration de plusieurs laboratoires opérant dans différents domaines et la mise au point de dizaines d'inventions couronnées par des Grands prix internationaux, offre encore une fois au Maroc 5 médailles et 2 prix spéciaux au Salon international des inventions d'Istanbul (ISIF'18) qui s'est déroulé du 28 au 29 septembre en Turquie.

A travers ses deux laboratoires de recherches, de développement et d'innovation, SMARTiLab et LPRI et en partenariat avec l'ADJI et l'Association DAAM des jeunes inventeurs, l'EMSI a remporté deux médailles d'argent pour ses inventions : SmartETMS et Gateway multi protocole pour les communications industrielles

L'innovation SmartETMS a été récompensée lors de ce salon dans la catégorie "Gestion de trafic routier et systèmes embarqués" par une médaille d'argent et un prix spécial de l'Office de la propriété industrielle de la république de Macédoine. Il s'agit d'un système de gestion du trafic d'urgence basé sur l'identification radiofréquence. Il permet d'identifier les véhicules qui sont en état d'urgence ou non (VVIP, pompiers, ambulance, police... ). S'il s'agit d'un cas urgent (sauvetage d'un malade dans un état critique), un échange d'informations est effectué pour le contrôle de l'automate qui gère les feux de signalisation. Une fois que le véhicule traverse cette zone, on revient au fonctionnement normal. Le boitier installé sur les véhicules d'urgence est alimenté par l'énergie générée par l'effet de vent et les stations installées sur les lampadaires sont alimentées, en cas normal, par des panneaux photovoltaïques.

Gateway multi protocole pour les communications industrielles, couronné par la médaille d'argent dans la catégorie "IoT et systèmes embarqués", est un composant capable de remonter l'information fiable dans le milieu industriel dans le contexte des usines futures. Ce Gateway constitue le premier pas vers une solution d'usine connectée made in Morocco.

Les inventeurs marocains ont également obtenu trois autres médailles en bronze pour les projets suivants :

Système de supervision et de contrôle du trafic. Il s'agit d'un système intelligent en temps réel de gestion, de supervision et d'analytique des congestions de trafic urbain.

Unité mobile de dessalement de l'eau de mer ou d'eaux saumâtres, par la chaleur des gaz d'échappement d'un moteur à combustion interne, notamment d'un véhicule automobile, porteur d'un dispositif mettant en œuvre l'invention et combinant par cogénération le transport et la distribution de l'eau douce avec le dessalement de l'eau de mer ou d'eaux saumâtres ou la distillation de l'eau issue d'un puits, d'un lac ou d'une rivière.

Dénommée SmartyPark, cette nouvelle solution de stationnement, 100% made in Morocco, guide les automobilistes en temps réel vers les parkings gratuits les plus proches, ce qui leur permet d'économiser du temps et du carburant. Le SmartyPark est une solution de gestion de parkings basée sur la technologie Senstenna considérée comme étant de 5e génération, made in Morocco, dans le domaine des objets connectés pour la gestion des Smart Cities. Il s'agit d'une technologie de détection d'obstacles sans capteurs qui offre ainsi un coût de revient très compétitif et une autonomie énergétique dépassant 8 ans.

Un deuxième prix spécial a été attribué à Mme Safaa Saadaoui en sa qualité d'enseignante-chercheur et membre du laboratoire LPRI pour les efforts qu'elle a déployés dans le domaine de la recherche et de l'innovation.

« Ces distinctions qui honorent le Maroc sont le fruit de la stratégie de recherche scientifique du groupe EMSI. Elles sont également le résultat de plusieurs années de travail de nos enseignants-chercheurs qui, au-delà de ces inventions présentées à Istanbul, ont également mis au point des dizaines d'inventions participant modestement mais activement au développement du portefeuille marocain de la propriété intellectuelle et à l'amélioration du classement du Maroc dans le Global Innovation Ranking», affirme Dr Kamal Daissaoui, Président du Groupe EMSI.

Rappelons que l'EMSI a récolté 27 distinctions lors d'importantes compétitions à l'échelle nationale et internationale.