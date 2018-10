Algérie: Relations avec le Parlement - Coordination avec le pouvoir législatif pour "la stabilité des institutions"

Il y a 30 ans, le 5 octobre 1988, de violentes émeutes éclataient en Algérie et allaient… Plus »

Dans une déclaration à la presse au terme des travaux de la séance plénière du Conseil de la Nation, le ministre a précisé que la mission de son ministère consistait en "la coordination de l'action entre les deux instances exécutives et législatives dans le cadre des lois de la République et de la Constitution, en vue de concrétiser la stabilité des institutions". Déclarant que la question de retrait de confiance au président de l'APN, M. Said Bouhadja, "revient aux députés", M. Bedda a ajouté que le Gouvernement "suit de près la situation, d'autant que le Parlement, qui représente le pouvoir législatif, est son partenaire".

Alger — Le ministre des Relations avec le parlement, Mahdjoub Bedda, a indiqué, jeudi à Alger, que son département avait pour mission la coordination de l'action entre le gouvernement et les deux chambres du Parlement afin de concrétiser la stabilité des institutions, et que le Gouvernement poursuit "de près" l'évolution de la situation à l'Assemblée populaire nationale (APN).

