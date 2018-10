Algérie: Bedoui appelle les walis à une coordination efficace avec les élus

- Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a appelé, jeudi à Alger, les walis à une coordination efficace avec les élus nationaux et locaux au service de l'intérêt général.

Dans son allocution à la cérémonie d'installation des nouveaux walis, M. Bedoui a appelé ces derniers "à coordonner leurs actions avec les élus nationaux et locaux du peuple pour davantage d'efficacité et de précision, loin des surenchères et des protocoles", arguant "l'élu est votre appui dans l'accomplissement de vos missions et non un adversaire et vous êtes tenus de concourir ensemble à servir l'intérêt général". "Un tel engagement est à même de mettre les walis à l'abri des dérapages", a-t-il précisé.

Il a insisté, dans ce sens, sur l'impératif de "s'ouvrir aux élus et de traiter avec eux avec volonté, d'autant que l'intérêt du citoyen demeure au centre de la relation walis-élus", soulignant que "les problèmes et difficultés souvent enregistrés dans la gestion locale exigent la conjugaison des efforts des walis avec leur entourage". Les citoyens des différentes wilayas "ont grandement besoin de nouvelles opportunités de travail, de nouveaux produits et de structures modernes", a poursuivi le ministre, assurant que "l'État ne renoncera pas à son rôle d'acteur dans le processus de développement, n'envisage pas de limiter ses interventions et renforcera ses efforts de développement en termes de qualité et de quantité".

"L'État est déterminé à poursuivre ses efforts et ses actions de solidarité envers les citoyens, en œuvrant à améliorer leur cadre de vie et à les rapprocher du service public", a-t-il ajouté. M. Bedoui a mis l'accent sur "la poursuite des efforts pour la réalisation de nouveaux acquis sociaux aux différentes franges de la société, notamment les plus démunies", citant à cet effet "le volume croissant des transferts sociaux que le président de la République, Abdelaziz Bouteflika veille à assurer à travers le budget de l'État".

"Ce qui prouve que la politique de l'État s'inspire des valeurs et principes de la révolution de Novembre 1954 qui constituent les fondements mêmes de l'État démocratique et social". Après avoir précisé que "l'ère de la dépendance totale au budget de l'État est terminée", le ministre a appelé les walis "à l'initiative, à travers la création d'activités économiques effectives en adéquation avec les potentialités et spécificités de chaque wilaya". Il a expliqué, en outre, que la réussite des missions des walis dépend, en premier lieu, de leur capacité à détecter les points forts et faibles des économies locales et à identifier les priorités du développement à même de permettre une mobilisation efficace de leurs ressources".

Il a appelé, en outre, au développement des services publics locaux et des infrastructures de base avec la modernisation des services et l'adoption de modes de gestion, nouveaux et modernes, par le travail de terrain et la garantie d'une écoute aux citoyens à travers tous les canaux disponibles, indiquant que "la conjugaison des efforts permettra de pallier les insuffisances enregistrées et de répondre rapidement et efficacement aux aspirations du citoyen". Vu les changements climatiques et leurs effets sur la sécurité du citoyen, le ministre a mis l'accent sur l'"importance d'inscrire la stratégie nationale de prévention et de gestion des risques majeurs parmi les priorités des walis", en coordination avec la Délégation nationale aux risques majeurs, appelant à "garantir l'hygiène, la santé et la sérénité".

Il a souligné, dans le même contexte, la nécessité de redynamiser "les cadres règlementaires et juridiques et les structures, notamment en ce qui a trait aux services d'inspection en matière d'hygiène et d'environnement et de commissions spécialisées dans la lutte contre les maladies transmissibles". Reconnaissant qu'il subsiste toujours "des insuffisances aux niveaux des écoles primaires", le ministre a appelé les walis à la nécessité "de placer ce dossier en tête de leurs priorités", en assurant leur entretien et en améliorant leurs prestations.