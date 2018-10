Algérie: Tayeb Zitouni à Aflou - "Aux historiens et spécialistes de soutenir la recherche précise sur l'Histoire"

Laghouat — Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a mis l'accent, jeudi à Aflou (Laghouat), sur la nécessité pour les historiens et spécialistes d'œuvrer à soutenir les différents aspects de la recherche historique de manière "précise et continue".

S'exprimant lors d'une rencontre régionale à l'occasion de la commémoration du 62ème anniversaire de la bataille de Chouabir, le ministre a indiqué que cette recherche sur l'Histoire est de nature à "contribuer à l'unité et la cohésion, et à renforcer la fierté nationale". Il a pour cela appelé les responsables du secteur à élargir le programme d'action en vigueur pour préserver l'Histoire et la léguer aux jeunes générations, en leur inculquant les principes et idéaux de Novembre, à travers la tenue de séminaires, conférences et journées d'études sur l'Histoire.

Présentant "l'âpre" bataille de Chouabir comme un haut fait d'armes de la Révolution, le ministre des Moudjahidine a affirmé que les travaux de cette conférence seront édités dans une publication qui inspirera le thème de films documentaires et qui sera distribuée dans les musées de wilayas, les centres culturels, les établissements scolaires et les universités. M. Zitouni a fait savoir, dans le même sillage, que son département ministériel, qui compte 43 musées de wilaya, a réalisé à ce jour 16.000 heures d'enregistrements de témoignages, 32 films documentaires, en plus de la distribution de toutes ses publications réalisées depuis 1962 aux universités, centres culturels et bibliothèques communales.

Il a fait part aussi de la finalisation du recensement précis de l'ensemble des cimetières de Chouhada, des centres de torture et des centres de commandement durant la guerre de libération, ainsi que des stèles commémoratives à travers le territoire national.

Auparavant, le ministre a présidé une cérémonie de recueillement au pied de la stèle commémorative de la bataille de Chouabir, située entre les communes d'El-Ghicha et d'Aflou (wilaya de Laghouat), en présence aussi de moudjahidine et de responsables de la wilaya voisine d'El-Bayadh. La conférence régionale intitulée "les grandes batailles de la Wilaya 5- la bataille de Chouabir comme modèle", a été marquée par la présentation de communications sur différents aspects de cette bataille.

Dans la commune d'El-Ghicha, M. Zitouni s'est rendu au cimetière des martyrs et a donné le coup d'envoi d'opérations de restauration des cimetières de Chouhada d'El-Ghicha, Enfous, Targuellel et Sidi-Makhlouf, avant de visiter une exposition itinérante de documents d'Histoire. Au terme de sa visite dans la wilaya, le ministre des Moudjahidine a visité un centre de tortures durant la guerre de libération nationale, avant de baptiser un jardin public au nom de la bataille de Chouabir, et de présider une cérémonie de remise de titres d'aides à l'habitat rural à leurs bénéficiaires.

La bataille de Chouabir, qui a été qualifiée de "Mère des batailles", a eu lieu le 3 octobre 1956 dans la zone de Chouabir entre les communes d'El-Ghicha et Aflou, au Nord-ouest du Djebel El-Gaâda (wilaya de Laghouat), et a engagé quatre compagnies de l'Armée de libération nationale. Elle a fait, selon des sources historiques, pas moins de 40 Chahids (martyrs), parmi les moudjahidine et des habitants sans défense de la région. L'âpreté des combats ont fait 1.375 morts et près de 500 blessés dans les rangs des forces coloniales françaises, en plus de la destruction de plus de 90 véhicules militaires, selon les mêmes sources.