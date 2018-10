Algérie: Salon national de l'information sur le cancer - Appel à la création d'une fédération des associations arabes

Alger — Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui a appelé jeudi, les associations nationales de lutte contre le cancer, à la nécessité de créer une fédération des associations arabes de lutte contre le cancer.

Donnant le coup d'envoi de la deuxième édition du salon national d'information sur le cancer, prévue jusqu'au samedi prochain, coïncidant avec la célébration du mois mondial de lutte contre le cancer du sein, M. Hasbellaoui a proposé aux associations algériennes d'œuvrer avec les associations arabes présentes au salon, en vue de réfléchir à la création d'une fédération des associations arabes de lutte contre le cancer, en vue de transmettre les préoccupations et les besoins du malade arabe aux organisations internationales.

Le ministre a indiqué que l'organisation mondiale de la santé (OMS) avait grand besoin de ce type de fédération aux niveaux continental et arabe, pour représenter les malades atteints de cancer, car les gouvernements ne peuvent pas lutter seuls contre cette maladie. Par ailleurs, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali a mis l'accent sur le rôle que peuvent jouer ces groupements aux niveaux continental et arabe, d'autant que "chaque pays peut en bénéficier ou faire bénéficier les autres, tout en assurant le bien-être du malade".

Le ministre de la Communication, Djamel Kaouane a mis en avant, pour sa part, le rôle important de la presse dans la sensibilisation des citoyens aux risques du cancer, appelant à l'exploitation des réseaux sociaux pour transmettre le message et prévenir contre tout type de cancer notamment celui du sein. Prennent part à ce salon des associations de plusieurs pays, à savoir: la Tunisie, le Maroc, le Soudan, l'Égypte, la Jordanie et l'Irak. Une conférence scientifique intitulée "le progrès réalisé dans la mise en œuvre du plan de prise en charge du cancer 2015-2019", sera organisée lors de ce salon, outre plusieurs interventions sur le mouvement associatif et l'échange d'expériences de certains pays arabes invités.

Le salon compte plusieurs espaces scientifiques relatifs à l'information, l'orientation et la promotion d'un mode de vie sain, le dépistage et le diagnostic précoce, outre des espaces pour les établissements directement liés à la prise en charge des malades atteints de cancer, dont les centres anti-cancer, l'Institut national de santé publique (INSP), le laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques et la pharmacie centrale des hôpitaux, outre d'autres partenaires.