Algérie: Lotfi Attar este en justice l'ONDA pour "recouvrer ses droits de compositeur"

Béchar — Le compositeur et guitariste de Raina Rai, Lotfi Attar, va ester en justice l'Office national des droits d'auteurs et droits voisins (ONDA) pour le "recouvrement" de ses droits d'auteur de compositeur de la musique du tube "Zina Diri Latay" et "Hagda", a-t-on appris auprès de l'artiste.

"Un collectif d'avocats s'est porté volontaire pour prendre en charge la défense de mes droits devant une juridiction compétente, pour que l'ONDA me verse mes droits et ce, au titre de la loi", a-t-il précisé lors d'un entretien téléphonique avec l'APS. "Zina Diri Latay, chant de femmes et qui relève du patrimoine culturel de la région de Sidi-Bel Abbes, dont j'ai créé la musique, est empruntée sans mon consentement pour des spots publicitaires, une fois pour une boisson gazeuse d'une multinationale très connue et une fois pour les besoins d'une publicité d'une marque d'huile, télédiffusés sur des chaines de télévision dans le pays", a-t-il précisé.

« En 1993, j'ai procédé au dépôt d'un dossier auprès de l'ONDA ou je mentionne que les paroles de cette célèbre chanson sont du domaine public, tandis que la musique est de ma propre création, ce qui me permet l'accès à mes droits d'arrangements musicaux de cette chanson, que je n'ai pas perçus à ce jour. »

Le cas est le même pour la chanson "Hagda", écrite par l'autre membre de Raina Rai, l'artiste Hachemi Djellouli et "dont la composition et les arrangements musicaux sont les miens", signale Lotfi Attar, lors du même entretien. "Zina Diri Latay", une chanson qui fait partie intégrante du patrimoine culturel national et dont des milliers d'Algériens et autres mélomanes étrangers ont eu à chantonner, est l'une des plus célèbres et populaires chansons de Raina-Rai, dont Lotfi Attar est l'un des co-fondateurs à Sidi-Bel Abbes, a-t-il rappelé.

"Je veux uniquement recouvrer mes droits de compositeur et d'arrangeur musical de ces chanson, et alerter l'opinion publique et les instances nationales concernées sur cette situation de non-droit", a souligné l'artiste. En l'absence d'une antenne locale de l'ONDA, l'APS n'a pu recueillir les explications de cet office au sujet des déclarations de Lotfi Attar. Lotfi Attar, communément connu sous le nom de Lotfi Raina Raï, est un guitariste, auteur-compositeur et chanteur, né le 14 mars 1952 à Sidi Bel Abbés, leader du groupe mythique Raina et fondateur du groupe Amarna.

En 1969, avec quelques amis, il crée le groupe Les Aigles Noirs sous la férule de Frih Tayeb, un grand musicien qui jouait de plusieurs instruments, qui interprétaient alors les chansons pop occidentales dans les mariages. Il y avait dans le groupe, entre autres, Kada Zina, qui est le premier chanteur du groupe en question, Lotfi Attar, le guitariste, très influencé par Carlos Santana et Jimi Hendrix, et les guitaristes de blues.

Quelques années après, Ils ont eu l'idée de reprendre une chanson fredonnée dans les mariages par les femmes à Sidi Bel Abbes en l'occurrence la célèbre "Ya Zina Diri Latay", avec la contribution et l'apport des anciens membres des Aigles noirs, notamment Tarik Chikhi, Kadour Bouchentouf et Hachemi Djellouli. Ils créèrent en 1980 à Paris le légendaire groupe Raina Rai qui a permis de donner une nouvelle dimension musicale et parolière à la musique Rai, tant en Algérie qu'a l'étranger, et ce à travers différents concerts en Europe, au Canada et aux Etats-Unis, selon le même artiste.