Ile Maurice: Réclamation de Rs 400 M à l'État - Le procès de Nandanee Soornack rayé

Ni ses hommes de loi ni la femme d'affaires, Nandanee Soornack, n'étaient présents hier, jeudi 4 octobre, en Cour suprême. Du coup, le procès en réclamation de Rs 400 millions, intenté à l'État et au commissaire de police Mario Nobin, a été rayé. L'affaire a été mentionnée devant la Master and Registrar de la Cour suprême, Me Renuka Devi Daby.

Lors d'une précédente audience, Me Nandah Hurhangee, avouée de Nandanee Soornack, avait réclamé et obtenu la permission de la cour de ne plus représenter la femme d'affaires. La représentante de l'État et du commissaire de police a présenté une motion pour que Nandanee Soornack paie les frais du procès. Motion acceptée par Me Renuka Devi Daby.

Dans sa plainte, Nandanee Soornack avait rappelé qu'alors qu'elle se trouvait en Italie, elle a été arrêtée, le 16 avril 2015, par la police italienne en vertu d'une Red Notice émise par Interpol. Cela par rapport à des charges criminelles retenues contre elle par la police mauricienne.

Elle a dit avoir passé trois nuits et deux jours en cellule policière en Italie et que les charges criminelles contre elle sont infondées et n'ont pas de raison d'être. Nandanee Soornack a indiqué que l'État et le commissaire de police voulaient lui nuire après la défaite de l'ex-Premier ministre Navin Ramgoolam et du Parti travailliste aux élections de 2014. Elle a rappelé qu'elle a été la principale cible du nouveau régime en raison de sa proximité avec le leader des rouges. De préciser qu'elle a été libérée sous caution et s'est retrouvée en résidence surveillée jusqu'au 28 février 2017.