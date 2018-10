Ile Maurice: Commission Caunhye - «Des membres d'ONG n'ont normalement pas accès aux facilités VIP»

Oui, le bureau de la présidence, par le biais du bureau du Premier ministre, a fait en sorte qu'Álvaro Sobrinho ainsi que ses proches et les autres représentants de l'organisation non gouvernementale (ONG) Planet Earth Institute (PEI) bénéficient de facilités à l'aéroport.

Des facilités comme l'accès VIP et le stationnement de véhicules, à leur arrivée tout comme à leur départ du pays. Auditionné par le juge Asraf Caunhye, hier, jeudi 4 octobre, Tamanah Appadu, secrétaire permanent au ministère de l'Intérieur, placé sous la tutelle du Premier ministre, a détaillé en long et en large les arrivées et départs par l'accès VIP de l'homme d'affaires portugais, de l'épouse de ce dernier ainsi que d'autres «invités» d'Ameenah Gurib-Fakim.

D'ailleurs, après une absence remarquée ces dernières semaines, l'ex-présidente de la République a repris le chemin de la cour no 4. Ce, pour la suite des auditions, sur la commission d'enquête mort née qu'elle a instituée en plein scandale Platinum Card, en outrepassant le conseil des ministres.

Dans la foulée, le haut fonctionnaire a révélé que des membres d'ONG n'ont normalement pas accès aux facilités VIP et que le Secretary for Home Affairs d'alors, en avait informé le bureau de la présidence. Lui demandant donc de confirmer s'il s'agit des «special guests de la présidente».

Toutefois, dans une réponse officielle à cela le 29 avril 2016, le secrétaire à la présidence d'alors, Dass Appadu, finira par convaincre le Secretary for Home Affairs d'alors que le «philanthrope de renom» qu'est Álvaro Sobrinho «a investi à Maurice dans des fonds d'investissement et de gestion déjà validés par la Financial Services Commission». Que le PEI où Ameenah Gurib-Fakim siège comme vice-présidente est une «highly reputable institution» et que sa mission à Maurice est «en ligne avec la vision du Premier ministre». Sans compter qu'il octroiera des bourses de doctorat aux Mauriciens. Le bureau du Premier ministre a ainsi continué à agréer aux requêtes de la présidence.

Des trois dossiers concernant les «special guests» de l'ex-présidente déposés par Tamanah Appadu à la commission, un seul a été parcouru, hier. Il concerne les arrivées au pays, du 1er octobre 2015 au 10 février 2017, d'Álvaro Sobrinho. Durant cette période, 15 requêtes pour des facilités à l'aéroport, le concernant, ont été faites. De cette liste, qui dévoile aussi les noms des autres «special guests» d'Ameenah Gurib-Fakim, il ressort surtout que l'Angolais controversé était un visiteur plus que régulier.

Avant de lever la séance, Asraf Caunhye a dit à Tamanah Appadu qu'il devra revenir pour parcourir les deux autres documents. Les travaux ont été ajournés au 11 octobre à 14 h 30.

La vérité embellie de Gurib-Fakim

«We have now placed the first 10 researchers in leading universities supervised by some of the best scientists in the world.» Propos d'Ameenah Gurib-Fakim dans une lettre envoyée au président de la République portugaise, Marcelo Rebelo de Sousa, en septembre 2016. Elle y a fait une demande pour que la République du Portugal soit un partenaire du Planet Earth Institute (PEI). Pourtant, en septembre 2016, ces 10 chercheurs n'avaient pas été placés dans des universités ; aujourd'hui encore, pour beaucoup, cette bourse est restée une promesse.

Dans la lettre, Ameenah Gurib-Fakim affirme que la Banque mondiale est un partenaire du PEI. Or, dans les correspondances entre Ameenah Gurib-Fakim et Mauricio Fernandes, lues par Motichand Seebah lors de son audition la semaine dernière, l'on comprend que le partenariat entre la Banque mondiale et le PEI a pris fin en février 2016.

L'ex-présidente demande des sponsors

Il n'y a pas que vers le Portugal que s'est tournée Ameenah Gurib-Fakim pour trouver des sponsors au PEI. L'ancienne présidente de la République a aussi envoyé des correspondances aux chefs d'entreprise d'une quinzaine de firmes mauriciennes réputées. Soit Daniel Giraud, ex-CEO de Médine, Salim Ismael, CEO de Socota, Jacques d'Unienville, CEO d'Omnicane, Michel de Spéville, président exécutif d'Eclosia, Donald Payen, Executive Vice-President d'Air Mauritius, Ravin Dajee, directeur général de la Barclays, Pierre-Guy Noël, numéro 1 de la MCB, Eric Charoux, directeur du Charles Telfair Institute, Arnaud Lagesse, CEO d'IBL ainsi qu'à des représentants de KPMG, la MauBank ou encore la HSBC.