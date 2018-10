Afrique: Elim.CAN 2019 - L'Egypte avec Ahmed Ali et sans Sobhi contre le Swaziland

En Angola, le fils et la fille de l'ex-président José Eduardo dos Santos ont accumulé une fortune… Plus »

Non convoqué depuis 2011, Ahmed Ali, l'attaquant d'Arab Contractors, est de retour. Les cadres habituels comme Salah et Elneny sont également dans cette liste de Javier Aguirre. Blessé, Ramadan Sobhi y est absent.

Après sa victoire contre le Niger lors de la deuxième journée, l'Egypte affronte le Swaziland à l'occasion des troisième et quatrième journées des éliminatoires de la CAN 2019. Et l'on connait les joueurs convoqués en vue de ces deux rencontres.

