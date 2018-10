Tunisie: JMC 2018 - Le patrimoine musical tunisien à l'honneur dans la compétition "POP.TN"

Se voulant un grand rendez-vous de la musique et des musiciens, la 5ème édition des Journées… Plus »

Pour le troisième spectacle intitulé "Walada", une troupe de 23 personnes dont 13 enfants ont investi la scène. Parmi les chansons proposées, trois chansons composées et écrites par l'artiste Mourad Toumi dont "Baya", "Horra" et "Mathnia" qui rend hommage à la ville de Slimane (gouvernorat de Nabeul).

Dans le second spectacle intitulé "Des sons et des rythmes», les traditions et la vie quotidienne du sud ont défilé à travers les sons et les rythmes des percussions et des instruments à vent.

Organisée dans le Théâtre des régions à la Cité de la Culture, la compétition a débuté par le spectacle "Djerba Hkeya", un spectacle qui raconte les traditions de l'île de Djerba à travers les habits et les bijoux traditionnels des fêtes. Le folklore de Djerba était aussi présent à travers un récital de poèmes populaires et la danse de "Boussadia".

