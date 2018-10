Ile Maurice: Drogue cachée dans du briyani - Le gardien de prison avait des difficultés financières

Il fait face à une accusation formelle de Dangerous Drug with aggravating circumstances : possession of cannabis for the purpose of delivery. La déposition de Pheerunggee Sheik Mauhazam, gardien à la New Wing de la prison de Beau-Bassin, a été lue devant la magistrate Razia Jannoo-Jaunbocus ce jeudi 4 octobre, par l'inspecteur Jeean. En 2013, l'accusé avait caché plusieurs objets illicites dans son «garde-manger» pour les remettre aux prisonniers.

À l'époque, il se trouvait dans une situation financière difficile. Il avait des dettes, était payé sur une base journalière et sa femme venait de le quitter. Il s'est donc laissé tenter par la proposition d'un prisonnier incarcéré pour une affaire de vol. A sa sortie, ce dernier a contacté Pheerunggee Sheik Mauhazam pour qu'il remette de la drogue au prisonnier Jean Wendy Carré.

Dans sa déposition, l'accusé avait révélé qu'il avait caché du cannabis, des psychotropes et même un portable dans son bol de briyani. Il devait les remettre au prisonnier lors de son night shift.

Contre-interrogé par l'avocat de la défense, Me Shaukat Oozeer, l'inspecteur Jeean a confirmé que lors de l'enquête, l'accusé avait coopéré et avait révélé des noms dans cette affaire, ce qui a mené à d'autres arrestations.

Le procès se poursuivra le 26 novembre.