Ile Maurice: Metro Express - Les travaux s'accélèrent

«Le premier train arrive en juin 2019. Dès à présent, il faut empower les employés.» Tout doit être fin prêt pour la mise en opération des URBOS 100 en septembre 2019, af- firme le Chief Executive Officer (CEO) de Metro Express Ltd (MEL), Das Mootanah. Dans cette optique, la compagnie a signé, hier, un contrat de Rs 241 millions, d'une durée de deux ans, avec la compagnie singapourienne SMRT pour les opérations du Metro Express.

La responsabilité revient ainsi à Singapore Corporation Enterprise (SCE) / SMRT de mettre en place la structure d'exploitation de MEL. Il leur faudra constituer l'équipe des opérations, rédiger les procédures d'exploitation, dont celle d'intervention d'urgence et procéder à la certification de sécurité des Light Rail Vehicles (LRV).

Concrètement, il s'agit pour SCE / SMRT d'accompagner MEL dans la phase des opérations jusqu'à ce que l'équipe composée de Mauriciens puisse prendre la relève. «Il existe des procédures compliquées pour opérer les trains et il faut s'assurer que la compagnie nous accompagne», souligne Das Mootanah.

Quant aux recrutements, l'exercice se fera de janvier à mars 2019, précise Dave Woo, ORS Team Leader de SMRT. Le recrutement des contrôleurs et des capitaines (NdlR, conducteurs) de train sont les deux postes clés pour le début des opérations.

Sont également recherchés ingénieurs et techniciens pour l'exploitation et la maintenance courante des LRV et des systèmes ferroviaires ; inspecteurs et superviseurs de train et de gare ; employés de station ; et personnel de sécurité. Das Mootanah explique qu'il revient à SMRT de déterminer le nombre d'employés qui devront être recrutés.Déviations

Des déviations dans la région de Camp Chapelon, à proximité de la centrale de St-Louis, s'étaleront sur une période de trois mois. Idem à Vandermeersh, où les déviations auront lieu jusqu'à la mi-décembre. C'est L&T qui développe et propose un plan de déviations pour les automobilistes, de concert avec la police, la Road Development Authority et la Traffic Management and Road Safety Unit. Le plan est validé par cette unité et le ministère des Infrastructures publiques.

Le projet de loi au Parlement en mars

Le Metro Express étant un nouveau mode de transport en commun, un cadre réglementaire devra être établi pour le service ferroviaire. La National Transport Authority sera ainsi restructurée et une nouvelle unité créée à cette fin. Le ministère des Infrastructures publiques et du transport en commun, avec l'aide de la SCE, y travaille déjà. De son côté, le bureau de l'Attorney General, en consultation avec le ministère et la SCE, planche sur la nouvelle législation ferroviaire. Le projet de loi sera présenté au Parlement en mars prochain.

Calendrier des travaux

À Vandermeersch, la construction de nouveaux drains se fera par phases jusqu'en mars 2019. Quant à la station de Beau-Bassin, des travaux pour le déplacement des services prendront fin en décembre. Viendra ensuite la pose des rails qui s'étalera sur trois mois, soit de février à avril 2019. S'ensuivra l'installation de la ligne électrique aérienne pour la fourniture de courant aux trains, d'avril à juin 2019.

Du rond-point de Rose-Hill, où se situe le bureau du CEB, jusqu'à celui de Beau-Bassin, les travaux avancent à grands pas. La couche de base avant l'installation des rails devrait prendre fin en décembre. Tandis que l'aménagement de drains sera complété en mars 2019.

La fin des travaux sur la station de Révérend-Lebrun est prévue en janvier 2019. Place, alors, à la pose des rails jusque la première semaine de mai. L'installation des lignes d'électricité aériennes se fera entre avril et juin 2019. De la rue Duncan Taylor au rond-point du CEB, des travaux pour la structure surélevée sont en bonne voie. Le «deadline» établi : début avril 2019. La superstructure consiste en l'aménagement de 88 tabliers.

S'agissant du tracé, la pose des rails a été programmée pour avril à juin 2019. Les lignes électriques aériennes seront installées entre mars et juin de la même année.

Les premiers rails posés dans un mois

À ce jour, plus de 40 % des travaux qui sont effectués sur 30 sites différents, ont été complétés, indique une source à Larsen & Toubro (L&T). Chebel, Grande-Rivière-Nord-Ouest, Rose-Hill et Pailles figurent parmi les régions où les avancées sont visibles. Le ministre Nando Bodha est optimiste : «La pose des rails se fera pour la première fois le mois prochain, on l'espère.» 3 915 pièces de rails, chacun de 18 mètres de long approximativement, sont déja dans des entrepôts de L&T. Ce qui fait un total 70 470 mètres, soit 70 km de rails, importés de Russie, de France et d'Autriche. D'autres cargaisons sont attendues au pays d'ici à deux semaines. L'importation de tous les rails devrait être complétée en janvier. Quant aux traverses (railway sleepers ou railroad ties), éléments fondamentaux de la voie ferrée, elles proviennent de l'Inde. Ces rails sont stockés à Richelieu (là où L&T construit actuellement le dépôt) et à Chebel, où se situe le chantier de préfabrication (precast yard), ainsi qu'à La Vigie. Une trentaine de mètres de rails ont déjà été posés à Richelieu pour des tests.