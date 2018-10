Burkina Faso: Rebranding Africa Forum - Le président ghanéen et le Premier ministre nigérien à Ouagadougou

C'est président du Faso, Roch Kaboré, lui-même qui est venu l'accueillir. Après une chaude poignée de mains, les chefs d'Etat ghanéen et burkinabè regagnent le salon d'honneur. Présent dans la capitale burkinabè, il va participer au Rebranding Africa forum international et à l'inauguration de l'interconnexion Ouaga-Bolgatanga.Avant le président ghanéen, c'est le Premier ministre du Niger qui a foulé le sol burkinabè, à 7h 27mn. A sa descente du « Mont Greboum », l'avion présidentiel, un Boeing 737-700, il est accueilli par son homologue du Burkina Faso, Paul Kaba Thiéba. Après de chaleureuses salutations fraternelles, sous le regard des personnalités civiles, de quelques membres du gouvernement (ministre en charge de l'économie, de l'environnement, de la sécurité), les deux Premiers ministres ont regagné le salon.

Le président ghanéen, Nana Akufo-Addo et le Premier ministre nigérien sont arrivés, dans la matinée du vendredi 5 octobre 2018, à Ouagadougou. Ils vont assister au Rebranding Africa Forum et l'inauguration de l'interconnexion Ouagadougou-Bolgatenga.

Copyright © 2018 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.