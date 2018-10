Burkina Faso: Soum - Une dizaine de terroristes neutralisés

Dans la nuit du 03 au 04 octobre 2018, le poste de Gendarmerie d'Inata dans le Soum a été attaqué par des individus lourdement armés. La prompte réaction des gendarmes, et l'appui aérien dépêché immédiatement sur les lieux par la Force Barkhane ont permis de neutraliser une dizaine de terroristes et de détruire dix (10) motos.

Le bilan coté Forces Armées est d'un (01) gendarme décédé et un (01) blessé.

Dans la matinée du 04 octobre 2018, lors d'une patrouille, un véhicule a sauté sur une mine sur l'axe Gayéri-Foutouri, dans la région de l'Est. Cette attaque a causé la mort de six (06) militaires et fait un (01) blessé.

En ces douloureuses circonstances, le Chef d'Etat-Major Général des Armées présente ses condoléances les plus attristées aux familles éplorées, aux compagnons d'armes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Il salue la mémoire des soldats tombés sur le champ d'honneur et félicite la bravoure et le professionnalisme des unités.

Tout en réaffirmant le ferme engagement des Forces Armées Nationales à poursuivre avec la même détermination la lutte contre le terrorisme, il exhorte le peuple burkinabè à faire corps avec son armée afin de vaincre les forces du mal.