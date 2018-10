Burkina Faso: TICAD VII - Branle-bas des experts et ministres à Tokyo

Des ministres et experts des pays et organisations membres de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique(TICAD VII) sont en réunion à partir, du vendredi 5 octobre 2018 dans la capitale japonaise pour préparer la VIIe édition de cette rencontre entre l'archipel et le continent noir.

Les experts des pays membres de la TICAD veulent prendre les devants pour le succès de la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique(TICAD VII), prévue du 28 au 30 août 2019 à Yokohama, au Japon. Plusieurs délégations composées du Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique(NEPAD) , des communautés économiques régionales du continent noir, des pays partenaires, des organisations régionales et internationales, celle de l'Union africaine et de la société civile vont se réunir, du 5 au 7 octobre 2018 à Tokyo au Japon.

Aujourd'hui vendredi 5 octobre marque l'entrée en scène des hauts fonctionnaires des pays membres de ce sommet. Dès le 6 octobre, suivra la réunion ministérielle de la TICAD. Au cours de cette session, à laquelle prendra part le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération du Burkina Faso, Alpha Barry, les participants vont examiner quatre projets de sous- thèmes. Le premier intitulé : « Tendances et défis depuis la TICAD VI » s'articulera sur l'évaluation de l'évolution générale dans les domaines de la macroéconomie, l'environnement social et naturel ainsi que la sécurité et la gouvernance depuis la TICAD V, selon nos sources. Le deuxième sous-thème, d'après les mêmes informateurs, va traiter de la « Transformation économique pour une croissance inclusive ».

Au cours de cette deuxième plénière, les différentes délégations vont, après avoir examiné les progrès depuis les deux dernières éditions de cette rencontre entre le Pays du soleil levant et le continent africain, explorer les moyens de promouvoir la diversification économique et la transformation structurelle en Afrique vers une croissance inclusive et un développement durable, selon un diplomate. « Une société saine, durable et stable pour la sécurité humaine » est le troisième sous-thème qui va faire l'objet d'échanges. Les réflexions, nous a-t-on confié, pourraient porter par exemple sur la mise en place du système de santé résilient et la promotion d'une couverture maladie universelle.

Le quatrième sous- point va se pencher sur comment « Renforcer la connectivité en Afrique et au-delà », les objectifs étant, entre autres, de passer en revue la connectivité numérique, et la promotion du développement d'infrastructures de qualité. En marge de cette rencontre préparatoire, la capitale japonaise abrite plusieurs activités parallèles. Celles-ci concernent la plateforme africaine des villes propres organisée par le ministère japonais de l'Environnement, une réunion de haut niveau de la coalition pour le développement de la riziculture en Afrique, pilotée par l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), l'engagement du secteur privé, une initiative du PNUD et de deux autres partenaires, etc.

La Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, co- organisée par le Japon et l'Union africaine, est un forum multilatéral ouvert qui repose sur la coopération et les initiatives d'un large éventail d'acteurs.