Burkina Faso: 60 millions de FCFA de cigarettes frauduleuses saisies par la police à Bobo-Dioulasso

Le Directeur régional (DR) du commerce, de l'industrie et de l'artisanat, Mahamoudou Rouamba, a brièvement fait la présentation de la réglementation du commerce des produits du tabac aux Burkina Faso. La production, l'importation et la commercialisation de ces produits, a-t-il expliqué, requièrent, au préalable, un agrément délivré par le ministère en charge du commerce. Quelle est la suite à donner à cette affaire ? A cette question des journalistes, le DR du Commerce a affirmé que ces produits seront purement et simplement détruits, après la fin de la procédure. Les hommes de la presse ont également cherché à savoir quelle peine pourrait encourir le coupable. En plus de la confiscation pour destruction du butin, le coupable, selon les hommes de la direction régionale du commerce, risque une amende pouvant aller jusqu'à 500 millions de FCFA.

Ce butin se compose, de 11 040 paquets de cigarettes de marques « Gold Seal », « SIR », et « Yankee ». Soit 2 208 000 bâtons de cigarettes, toutes marques confondues. Comme l'a relaté Sayibou Galbané, les faits remontent au 28 août dernier lorsqu'une patrouille est tombée sur un « petit trafiquant » avec un sac contenant des cigarettes. Interpellé, cet individu, au terme d' une investigation approfondie, a mené l'équipe des enquêteurs à « la caverne d'Ali Baba », contenant des produits illicites dont les cigarettes. A entendre le commissaire Galbané, ces produits de tabac sont nocifs, non seulement sur le plan sanitaire, mais également sur le plan économique. « La saisie de cette quantité de cigarettes entre dans le cadre de la protection de la santé de nos concitoyens », a-t-il déclaré.

