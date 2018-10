Burkina Faso: Lutte contre l'insécurité - Le rapport du Parlement remis au PF

Le chef du Parlement burkinabè a également laissé entendre qu'un comité de suivi de la mise en œuvre du rapport sera mise en place par son institution. « Nous allons faire un marquage séré au gouvernement pour une bonne application des recommandations du rapport », a précisé le président de l'Assemblée nationale. Et pour cause, a-t-il signifié, « la question sécuritaire est une question de vie et chaque seconde compte ».

« Nous avons jugé utile de remettre le rapport au président du Faso afin qu'il prenne connaissance de son contenu », a confié le président de l'Assemblée nationale à la presse. Selon Bala Sakandé, ce rapport général donne la quintessence des interpellations et auditions des différents ministres en plus des 14 recommandations de la Représentation nationale sur la sécurité. Bala Sakandé dit avoir insisté auprès du chef de l'Etat « pour que ce rapport ne reste pas dans les tiroirs », mais qu'il soit utilisé à toute fin utile.

Copyright © 2018 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.