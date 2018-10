Sénégal: Devant Macky Sall, les étudiants demandent justice pour Fallou Sène

Macky Sall avait promis une enquête rapide, mais pour le moment, rien n'a fuité sur la mort de Fallou Sène. Et le chef de l'Etat a rappelé que seule la justice pouvait trancher. « Je suis très sensible à votre message sur la justice, bien sûr. Bien sûr que la justice devra s'exprimer, s'exercer. Mais par ceux qui en ont la charge, pas par vous, étudiants, ou par nous, du gouvernement », a-t-il précisé.

Le chef de l'Etat visite un nouveau dortoir. Il y a en six en tout. Quatre mille nouveaux lits, six par chambres. Des investissements qui montent à 10 000 le nombre de places disponibles à la fac.

Le président sénégalais a inauguré de nouveaux dortoirs à l'université de Dakar, jeudi 4 octobre. En 2015, Macky Sall avait été accueilli par des jets de pierre. Et il y a six mois, le campus s'embrasait après la mort d'un étudiant à Saint-Louis, tué par les forces de l'ordre. A six mois de la présidentielle, cette visite s'est donc transformée en tribune politique.

