Angola: Le MPLA félicite la RNA pour son anniversaire

Luanda — Le Secrétariat du Bureau politique du MPLA a encouragé vendredi la Radio nationale d'Angola (RNA) à continuer sur la voie du respect des principes de déontologie et d'éthique professionnelle, garantissant ainsi une information plurielle, indépendante et rigoureuse , libre et responsable, afin qu?elle mérite le crédit permanent de tous les citoyens.

Cet organe du parti au pouvoir en Angola a adressé ses plus sincères félicitations à son conseil d'administration et à son collectif de travailleurs, en leur souhaitant plein succès dans leur mission de tenir le peuple angolais bien informé, lit-on dans un message de félicitations pour le 41ème anniversaire de la RNA, célébré le 5 octobre.

Le MPLA a encore appelé la RNA à continuer de promouvoir un débat d'idées organisé et sérieux afin d'assurer la participation démocratique des citoyens à l'exercice de la liberté d'expression, afin que celle-ci contribue à la formation et à la consolidation d'une opinion publique informée, patriotique, critique et consciente.