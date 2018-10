Algérie: Patrice Neveu vers le Mouloudia Club d'Alger ?

Il y a 30 ans, le 5 octobre 1988, de violentes émeutes éclataient en Algérie et allaient… Plus »

Sans entraineur depuis le limogeage de Bernard Casoni, le MCA étudie ces options. la semaine dernière, C'est Rolland Courbis qui a séjourné dans le pays et visité les installations du club. Mais visiblement, aucun accord n'a été trouvé. « On a sollicité Courbis pour qu'il dirige le Mouloudia, mais celui-ci a refusé notre proposition. En partant de ce postulat, nous avons décidé de tourner la page Courbis« , a indiqué Mohamed Hirèche.

« Il y a des contacts avec le Mouloudia. J'ai discuté avec le président du conseil et les membres du conseil. D'ailleurs, je serai à Alger pour assister au match derby face à l'USMA afin d'avoir une visibilité sur le club« , a t-il confié à nos confrères du Buteur. « Le projet m'intéresse. Les responsables du club ont une vision lointaine sur ce projet qu'ils entendent mettre sur pied. Et ils veulent que je sois avec eux pour les aider à le concrétiser« , a t-il ajouté.

