Madagascar: Port de Toamasina - Saturation des aires de dépôt de containers

Travaux d'aménagement d'une aire de stockage de containers au port de Toamasina, financés par la SPAT.

Face au besoin urgent en infrastructures au Grand Port, la SPAT a investi par ses fonds propres, dans la mise en place de plateformes de stockage de containers, en attendant la réalisation des travaux du projet d'extension mis en œuvre avec les Japonais.

Les flux de marchandises au port de Toamasina affichent une croissance de 16% par an. D'après Samuel Ranaivojaona, directeur de Développement et de l'Aménagement Portuaire auprès de la SPAT (Société du Port à gestion Autonome de Toamasina), le Grand Port traite annuellement, plus de 240.000 containers, soit environ 200 containers de plus, par rapport à la capacité actuelle des infrastructures. « Avec le projet d'extension, qui est actuellement mis en œuvre en partenariat avec la JICA (Agence japonaise de coopération internationale), cette capacité du Port de Toamasina passera à 550.000 containers en 2025 et ensuite à 856.000 en 2030. Madagascar disposera alors d'une des plus importantes structures portuaires, si l'on considère que port de Maurice a actuellement une capacité de 600.000 containers par an, et celui de La Réunion 450.000 », a-t-il indiqué. En effet, les travaux dans le cadre de ce projet sont en cours. Cependant, le terre-plein de 10ha, dédié à l'entreposage de containers ne sera opérationnel qu'en 2022, alors que les trafics augmentent davantage.

Urgence. Pour faire face à la situation et éviter une éventuelle crise, la SPAT a lancé, par ses propres moyens, un projet de mise en place de deux plateformes de 5ha et de 4ha. Le premier est déjà en construction et devrait être opérationnel en début 2019, si le second sera prêt en 2020, d'après les explications des ingénieurs responsables des travaux sur les lieux. Ces deux plateformes devraient avoir une capacité totale de 9.000 containers, ce qui résoudrait le problème de saturation. En 2022, le terre-plein de 10ha, prévu dans le projet d'extension, pourra également recevoir 10.000 containers de plus. A noter que ce grand projet est financé à hauteur de 638 millions USD ou 2042 milliards Ariary, dont 45,214 milliards de Yen équivalent à 411 millions USD, il est financé par un prêt concessionnel accordé par la JICA. En résumé, le projet prévoit l'extension du brise-lame d'une longueur de 345m ; de la construction d'un quai à containers dénommé C4, faisant une longueur de 470m et de 16m de profondeur ; d'un aménagement d'une aire de stockage sur 10ha ; et de l'approfondissement des quais existants C1 et C2 à 14m de profondeur et C3 à 16m de profondeur.