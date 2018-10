Madagascar: Jeux Corporatifs d'Antananarivo - Du beau monde à Vontovorona !

Pari tenu pour les organisateurs des Jeux Corporatifs qui vont pouvoir réunir, durant le week-end au complexe de la CNaPS à Vontovorona, près d'un millier de sportifs issus des sociétés tananariviennes auxquelles on ajoute l'Ordre des Avocats qui est un fidèle parmi les fidèles de ce rendez-vous annuel de CRO, cette société qui décide de franchir le pas pour se mettre dans les rangs des organisateurs des événements sportifs.

Pour le rendez-vous du week-end donc la pétanque ravit la palme avec 174 boulistes dont 24 dames, mais le football à 7 se trouve au-dessus du lot avec 20 équipes contre 17 pour le basket-ball et 13 pour le volley-ball. La belote verra la participation de 96 équipes tandis qu'au tennis qui se tient sur une surface rapide, les hommes de moins de 45 ans sont devant avec 18 participants contre 6 chez les dames et 10 pour les hommes de plus de 45 ans.

Belle bagarre. Il y aura donc une belle bagarre en perspective même si la philosophie de ces jeux reste toute simple en se faisant plaisir. Le défilé est prévu à 8h samedi tandis que toutes les rencontres débuteront à 9h. La remise de prix est prévue le dimanche à midi. En attendant, voici la répartition des matches de football, de volley-ball et de basket-ball.

Foot à 7

Poule A : Total, SICMA, Hermes Conseil, Easy Tech et Value IT

Poule B : CNaPS, Jovena, Vivetic, Air Madagascar et Midi Madagasikara

Poule C : NSC, E-Tech, INGEDATA, Orange, Filatex

Poule D : Bolloré, OMAPI, Vitafoam, Institut Pasteur, Ordre des Avocats

Volley-ball

Poule A : Orange, Institut Pasteur, Air Madagascar

Poule B : Vivetic, Vitafoam et INGEDATA

Poule C : E-Tech, Filatex et Jovena

Poule D, Value IT, Easy tech, Ordre des Avocats et ARO

Basket-ball

Poule A : E-Tech, INGEDATA, Bolloré, Midi Madagasikara, Filatex

Poule B : Aro, Value IT, Orange, NSC

Poule C : Jovena, Total, Ordre des Avocats, Institut Pasteur

Poule D : Hermes Conseil, CNaPS, Vivetic, Air Madagascar