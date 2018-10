Madagascar: CNAM - La formation supérieure à l'ère du numérique

Assurer la promotion supérieure du travail, la formation professionnelle continue et les enseignements de formation initiale ; telle est la mission du CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers), la plus grande université française, à caractère scientifique, culturel et professionnel. Il met à jour régulièrement son offre de formation et de certification, selon les objectifs des intéressés, qui peuvent être des individus, des entreprises, ou des partenaires sociaux. Il s'agit d'une formation supérieure à l'ère du numérique.

Entrée gratuite. Présent partout dans le monde, c'est une structure en réseau qui accueille près de 100 000 élèves par an et est relayée, à l'étranger, à travers l'offre de formation proposée par une quarantaine de pays partenaires. Pour le CNAM Madagascar, il organise depuis hier jusqu'à samedi des journées portes ouvertes intitulées « EducCnam » à l'hôtel Carlton afin de mieux faire connaître au grand public ses particularités et ce, à travers des séries de conférences. D'ailleurs, ce sera une entrée gratuite durant ces trois jours, selon les organisateurs de l'événement. Lors de la première journée, une conférence sur « les outils de développement du CNAM » est développée par Thibaut Duchene, Adjoint de l'Administrateur Général de cet établissement d'enseignement supérieur. Ce jour, des conférences sur les thèmes « Etudier en France avec le CNAM », « Transition numérique dans le bâtiment », « Big Data : Mirage ou eldorado », « L'évolution du métier d'ingénieur : l'exemple de la transition numérique et la cybersécurité », auront lieu.