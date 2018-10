Madagascar: Grand Sud-Est - « Nous ne soutenons aucun candidat »

La Grande Ile sera bel et bien présente aux 3es Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) à Buenos Aires. Plus »

La cérémonie s'est déroulée, hier, à l'hôtel Panorama. D'entrée de jeu, le président de cette association, Pilaza Joreh, a fait savoir que l'AGSEM ne fait pas de la politique. « Nous ne soutenons aucun candidat », a-t-il soutenu, tout en soulignant au passage que même si certains d'entre eux sont originaires du Grand Sud Est. Il s'agit notamment de Jean Ravelonarivo, pasteur Mailhol, Tabera Randriamanantsoa et Jules Etienne. Il a, en outre, signalé que l'association œuvre plutôt pour des actions sociales. Notons que l'association est actuellement administrée par un bureau provisoire et que les 11 districts qui composent les deux régions, en l'occurrence Vatovavy Fitovinany et Atsimo Atsinanana y sont représentés.

