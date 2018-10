Madagascar: Christian Ntsay - Stratégie de développement durable pour le Sud

Le Premier ministre Christian Ntsay a honoré de sa présence la cérémonie de célébration de la Journée internationale de la réduction des risques et de catastrophes, qui s'est déroulée à Ambovombe Androy et qui a pour thème « Réduire les pertes économiques dues aux catastrophes».

Lors de son allocution, le Chef du Gouvernement a annoncé que l'élaboration de la stratégie de développement durable pour le Sud de Madagascar est actuellement en cours de finalisation. Cette stratégie est divisée en trois grands axes dont l'eau, l'infrastructure et l'humanité. En conséquence, l'extension des installations de « pipeline » est programmée pour contribuer à la disponibilité de l'eau potable dans la région. S'ensuivra également la mise en place d'infrastructures de développement comme les routes. Le Premier ministre, de souligner également que l'humanité est le fondement du développement et que l'on doit capitaliser pour instaurer la culture de responsabilité. «Que les originaires du Sud élaborent eux-mêmes et concrétisent leur propre stratégie de développement », a-t-il conclu.

Appui des partenaires. Force est de constater que quelques districts de l'Androy sont actuellement frappés par la malnutrition. Devant une telle situation, le Gouvernement, avec l'appui des partenaires, a offert 115 tonnes de riz blanc, 20 tonnes de légumineuses et 3 citernes d'eau aux couches les plus défavorisées. Le Chef du gouvernement a lancé un appel à la solidarité, aux partenaires locaux et internationaux. Par ailleurs, le Premier ministre a procédé à l'ouverture officielle de la Foire « Volily Harea », deuxième édition. Une manifestation économique organisée par la Région Androy. Il a saisi cette occasion, pour dire que « nous devons exploiter nos propres ressources pour qu'elles puissent contribuer au développement de la Région».