Madagascar: Reggae - Mashmanjaka porte son «Hazavagna tour»

Pour Mashmanajaka faire de la musique est une mission, et non pas une compétition.

« Hazavagna veut dire lumière, lucidité, prise de conscience, ouverture d'esprit, la transparence. En gros, tout ce qui nous permette d'avancer et d'aller de l'avant. Ne plus se braquer sur les problèmes, mais essayer d'expérimenter des solutions» explique Mashmanjaka. La ville d'Antsirabe bénéficiera en premier du concert du reggaeman le 6 octobre. Ceci est une occasion à ne pas laisser filer pour tous les adeptes du reggae malgache. Le «Hazavagna tour» est non seulement un concert, mais aussi une volonté de réunir les Malgaches. Engagé dans ces textes Mashmanjaka ne cesse pas de prôner le fihavanana, ou la fraternité.

Manitou du reggae malgache, Mashmanjaka est adepte de l'harmonie dans la société. Jusqu'ici il n'a pas retourné sa veste. Pour ce jeune homme, la musique fait partie des moyens qui facilitent la communication. Convaincu que la musique est l'un des moyens pour éduquer les citoyens, Mashmanjaka qualifie les artistes comme des éducateurs et porteurs de lumière. «Le message passe mieux quand je chante. Les gens se plaignent, la pauvreté guette, alors la musique apaise ces inquiétudes. En écoutant le texte ils auront des solutions » dit-il.

Mashmanjaka continuera son périple musical du nord, au sud, de l'ouest à l'est. Il va porter la lumière dans tout Madagascar avec sa musique révolutionnaire. Pour lui, faire de la musique est une mission, et non pas une compétition.